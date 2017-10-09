Аглая Тарасова поразила поклонников сексуальным снимком

Актриса Аглая Тарасова поделилась с поклонниками нескромным снимком, который поверг их в шок.





Девушка разместила фотографию в своём блоге в Instagram. На нём Аглая изображена в чёрном платье стиля кабаре, оголив для снимка ноги. Эротическая поза и соответствующая цветовая гамма фотографии не оставили поклонников равнодушными.



«Красавица», «Богиня», «Неподражаема», «Шикарная», - далеко не весь перечень комплиментов в адрес Аглаи. Но больше всего в социальной сети девушку хвалят за актёрский талант. Большинство пользователей отмечают новый фильм «Лёд», на который они сходили по несколько раз, и их вовсе не смущает вызывающая и соблазняющая Тарасова на фотографии перед ними.