Григорий Лепс показал уникальный снимок из молодости

Артист Григорий Лепс показал фотографию из молодости. Подписчики шокированы его изменением до неузнаваемости.

Поздравляя всех военнослужащих с Днём защитника отечества, российский исполнитель Григорий Лепс показал фотографию со службы в армии. На снимке Лепсу 20-25 лет и его практически невозможно узнать. Подписчикам фотография и поздравление певца очень понравились: «Как молоды Вы здесь, на этой фотографии. Присоединяюсь еще раз - с Днем защитника Отечества! Здоровья бодрости духа мира любви успехов в творчестве!», «Ой, Вам форма идет! Конечно же и Вас с праздником! Знаю, как Вы любите нашу Родину и как страна любит Вас! За правду, за честность, за любовь спасибо Вам!И всего самого лучшего Вам! Здоровья, удачи и счастья Вам и Вашей семье!».

Фото молодого певца собрало 13 тысяч «лайков» за час. Григорий Лепс в последнее время активно ведёт Instagram. На его аккаунт сейчас подписаны 348 тысяч человек.