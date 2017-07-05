Родные Максима Галкина отдали службе в армии 100 лет

В микроблоге в Instagram ко Дню защитника отечества артист Максим Галкин рассказал военную историю семьи. Четыре поколения родственников ведущего служат родине не менее 100 лет.

Известный российский шоумен Максим Галкин в посте в социальной сети рассказал, сколько лет отдала его семья службе в армии. Оказывается, предки и родственники телеведущего, начиная с деда и заканчивая племянником, служат родине ровно 100 лет. Артист поделился своими подсчётами: «Если взять 41 год, что служил дед Гриша, да 42 года, что отдал армии наш с Димкой отец, да Димкиных 16 лет службы и прибавить твой год, Никита, то получится, что семья наша только в этих крайних четырёх поколениях служит Отечеству сто лет». Сам Максим Галкин долг родине так и не отдал. Он давно вышел из призывного возраста. Сейчас ему 41 год, а долг отчизне россияне отдают до 27 лет.

Подписчики живо отреагировали на такую публикацию артиста: за пару часов под ней набралось почти 700 комментариев. Часть поклонников попросила Максима Галкина опубликовать семейные фото и показать служащего в армии родственника. Ведущий удовлетворил любопытство поклонников: разместил на своей странице фото племянника Никиты и отметил, что за полгода службы тот потерял 25 килограмм лишнего веса.