Рома Жёлудь опубликовал серию голых снимков

Российский певец и блогер Рома Жёлудь порадовал поклонниц своими снимками, на которых изображён только в нижнем белье.





Рома Жёлудь – одна их ярчайших персон российского сегмента Интернета, олицетворяющий все предпочтения современной молодёжи. В первую очередь, Рома Жёлудь тщательно следит за своей внешностью: результаты процедур и тренажёрного зала можно проследить на его фигуре и лице. Ими зачастую и любуются девушки, подписанные на молодого человека в Instagram.



Чтобы порадовать их и в очередной раз продемонстрировать свою форму Рома Жёлудь поделился снимками, сделанными во время фотосессии с Тимуром Мироновым. Фотограф славится своими работами: он фотографирует голые красивые мужские тела, часто в чёрно-белых тонах. Рома стал его моделью, а конечный результат произвёл впечатление на подписчиков. Как и в этот раз: подписчицы парня поблагодарили его за то, что он разбавил им серые будни.