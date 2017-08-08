Анна Семенович показала большую грудью на сексуальном фото

Известная певица Анна Семенович на одном из последних фото в профиле Instagram показала пышные формы и большую грудь, сексуально позируя в черном кружевном платье. В комментариях она напомнила, что весна уже совсем близко.

Сегодня в Instagram-аккаунте известной певицы Анны Семенович, которую многие помнят по участию в музыкальной группе «Блестящие», появилась свежая сексуальная фотография. Вероятно, недавно знаменитость устраивала себе фотосессию и поделилась одним из первых ее плодов с подписчиками в фотохостинге.

Снимок сделан у какой-то стены. На нем запечатлено, как певица прислонилась к окну и со страстью смотрит вдаль. На ней надето короткое черное кружевное платье, из-под которого виднеется бюстгальтер в тон. Для того, чтобы сделать фотографию, Анна Семенович воспользовалась услугами фотографа, стилиста и визажиста. В комментариях она также оставила их контактные данные.