Дана Борисова готова оказать секс-услуги олигарху за 4 тысячи долларов

Скандально известная телеведущая Дана Борисова готова оказать секс-услуги олигарху из Владикавказа из-за материальных трудностей. Свое тело экс-телеведущая оценила в 4 тысячи долларов.

Сегодня один из каналов в Telegram опубликовал переписку Даны Борисовой с неким мужчиной, с которым она обсуждала оказание секс-услуг олигарху за определенную плату. Продаться Борисова готова за 4 тысячи долларов.

Насколько известно, вокруг бывшей телеведущей Даны Борисовой на протяжении последних нескольких месяцев точатся множество разговоров. Ничего удивительного, что после прохождения лечения в престижной клинике от наркотической и алкогольной зависимости у знаменитости решительно опустел кошелек.

Однако Борисова оперативно нашла для себя подходящий род занятий: она решила в буквальном смысле этого слова стать проституткой и переспать с одним олигархом за материальное вознаграждение в 4 тысячи долларов.

На все вопросы и обвинения Дана Борисова ответила кратко и лаконично: "Ну и что?".