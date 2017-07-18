Николай Басков готовит неожиданный дуэт на 14 февраля

«Золотой голос России» Николай Басков готовит для поклонников дуэт, который от него вряд ли кто-то ожидал. Релиз планируется на 14 февраля.





Очень часто артисты готовят к выпуску свои треки к какой-либо знаменательной дате. Среди звёзд российской эстрады такой датой давно стал День святого Валентина. Удивить фанатов неожиданным сотрудничеством решил и Николай Басков. Некогда многие недоумевали, зачем он спел вместе с певицей Натали, незначительно навредив своим рейтингам.



Как стало известно журналистам «Версия Инфо», теперь Басков споёт с «Дискотекой Аварией». Танцевальная песня в духе «Аварии» выйдет под названием «Фантазёр». Обложка сингла заинтриговала ещё больше: на ней изображён золотой банан на красном фоне. Отрывок будущего хита уже доступен для прослушивания.