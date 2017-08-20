Хакеры похитили и слили в сеть фотографии обнаженной Дженифер Лоуренс

Хакеры похитили опубликовали в Интернет-сети фотографии обнаженной актрисы Дженифер Лоуренс. Два откровенных снимка распространяются по различным ресурсам.

Предполагается, что преступление совершено хакерской организацией Celeb Jihad. Однако внимательные пользователи обратили внимание, что злоумышленники не взламывали устройства Дженифер Лоуренс, а лишь обработали три изображения, появившихся в сентябре 2014 года после масштабного взлома хранилищ iCloud, принадлежащих знаменитостям Голливуда.

Члены Celeb Jihad взяли три фотографии. На одной з них звезда спустила бюстгальтер, а на других полностью обнаженная стоит на кровати. Свои публикации они дополнили оскорбительными высказываниями в адрес Дженифер Лоуренс. Многие в Интернете, в свою очередь, выступили с критикой деятельности Celeb Jihad.