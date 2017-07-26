В Сети «всплыло» фото Елены Малышевой сорокалетней давности

Блогеры обнародовали в Сети фото Елены Малышевой сорокалетней давности. На снимке известная телеведущая выглядит действительно «живой».

В настоящее время имя Елены Малышевой невольно вызывает улыбку и ассоциации с нелепыми «докторскими» советами. Российская телеведущая буквальным образом проповедует ботокс, игнорируя льющуюся на нее потоком критику. Несмотря на предположения многих, что Малышева такой и родилась, сегодня в Сети стало доступно фото, на котором телеведущую не узнать.

На снимке можно наблюдать симпатичную молодую девушку с легкой улыбкой. Судя по всему, она стоит рядом со своим женихом и не может скрыть эмоции радости.

После публикации снимка на Малышеву обрушилась череда злобных замечаний о том, что посредством пластической хирургии она решительно испортила себе внешность и сейчас, скорее, напоминает куклу, нежели живого человека.

Однако, в то же время, некоторые пользователи поддерживают ведущую, отмечая, что она является первоклассным специалистом во врачевании.