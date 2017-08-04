Нагиев признался, что любит резиновых женщин и курить чай

Звезда сериалов "Физрук" и "Кухня" Дмитрий Нагиев шокировал фанатов неожиданным признанием. По словам знаменитости, больше всего он любит резиновых женщин и курить чай.

На своей странице в социальной сети Дмитрий Нагиев опубликовал новый снимок, под которым оставил загадочное послание. Так, на фото актер предстал в серой вязанной шапке и обмотанный шарфом так, что видно только его ясно-голубые глаза. В описании к снимку Нагиев отметил, что любит не только зимние съемки, а также резиновых женщин и курить чай.

Фанаты остались в легком недоумении после такого признания, а также попытались понять, о чем говорит знаменитость. Многие подумали, что это как-то связано с новым проектом, в котором будет сниматься актер, где потребуются резиновые женщины. Другие же "завалили" его ехидными комментариями о том, что заниматься сексом все же лучше стоит с настоящими женщинами, а курить, тем более чай, и вовсе вредно.

Они догадались, что Нагиев просто пошутил, и отметили, что его чувство юмора как всегда на высоте. Поклонницы не смогли пройти мимо ясно-голубых глаз Дмитрия Нагиева, которые просто завораживают, и отметили, что с такой красотой, у актера нет отбоя как от настоящих женщин, так и от резиновых.