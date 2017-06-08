Пугачева ответила на провокационное видео Киркорова

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева ответила на провокационное видео экс-супруга Филиппа Киркорова. В Интернете накануне появился ролик из США.

На страницах всемирной паутины появился видеоролик. Кадры были отсняты в Лос-Анджелесе Филиппом Киркоровым и Кристиной Орбакайте.

Семья знаменитостей в настоящее время находится на совместном отдыхе в Соединенных Штатах и решила зайти на «Аллею славы». Там, согласно опубликованному видео, есть и «звезда», посвященная знаменитости из России.

Сообщается, что ролик имел развлекательный характер и был показан для поднятия настроения певицы Аллы Пугачевой. Однако не все пользователи смогли понять, что происходит на самом деле. Многие люди и даже коллеги по эстрадному цеху принялись закидывать поп-диву поздравлениями о всемирном признании исполнительницы.

Реакция пользователей Сети была настолько неожиданной, что пришлось вмешиваться в ситуацию самой Пугачевой. Она написала в комментариях, что не надо верить своим глазам, так как это хорошо поставленный прикол.