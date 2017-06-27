Российский актер Алексей Панин устроил гонки на оживленной трассе в Москве. После неоднократных нарушений правил он похвастался своим поступком в социальной сети.

Скандалист и актер из России Алексей Панин и на этот раз решил продемонстрировать свой буйный характер. Артист опубликовал на личной страничке в социальной сети Instagram видеоролик, где он хвастается быстрой ездой в автомобиле по оживленной трассе Москве.

На кадрах ролика видно, что Панин едет по Кутузовскому проспекту на своем BMW, снимая все происходящее на смартфон. Часто его руки просто не держат руль транспортного средства, скорость зашкаливает для опасного времени года и видно, что актер не утруждает себя собственной безопасностью.

Под публикацией очередного неоднозначного видео развернулась целая дискуссия. Кадрами ролика заинтересовались не только хейтеры и поклонники 40-летнего артиста, но и представители ГИБДД. Панин славится неуплатой большого количества штрафов за нарушение ПДД.

Говорят, что сумма штрафов превышает 250 тысяч рублей. Многие пользователи посоветовали срочно лишить его водительских прав, сравнив его действия с иными мажорами на столичных трассах.