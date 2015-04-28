Кейт Аптон обвинила культового дизайнера бренда Guess в домогательствах

Кейт Аптон, являющаяся известной американской моделью, обвинила дизайнера бренда Guess Пола Марчиано в сексуальных домогательствах. Однако всех подробностей супермодель раскрыть не решилась.

Судя по последней всемирной практике, обвинять влиятельных знаменитостей в домогательстве и аморальном поведении стало вошло в моду, а воздержание по этому поводу считается едва ли не дурным тоном.

Так, присоединиться к числу вопящих о насилии звезд решила супермодель Кейт Аптон. На странице в социальной сети Twitter Аптон заявила о том, что основатель и дизайнер бренда Guess Пол Макчиано вел себя крайне непристойно по отношению к ней и смел домогаться. Пост Кейт Аптон подписала соответствующим хештегом «meToo» и за сутки запись оценили более 40 тысяч читателей.

Впрочем, самих подробностей сексуальных домогательств Аптон не раскрывала, и потому нет никаких оснований полагать, что предоставленная информация соответствует действительности.