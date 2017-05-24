Поклонники Домогарова обеспокоены его нездоровым внешним видом

Поклонники Александра Домогарова проявили обеспокоенность его нездоровым внешним видом. Актера с трудом узнают на фотографии, которую Катя Лель выложила на своем Instagram.

Певица выложила в социальную сеть совместную фотографию с 54-летним артистом. Пользователи в комментариях сообщили, что едва узнали в постаревшем мужчине знаменитость. Комментаторы обратили внимание на одутловатое лицо Александра Домогарова и необычное состояние челюстной области, что, по их мнению, может свидетельствовать о заболевании зубов. Другой автор сообщил, что видел кинозвезду на большом экране и узнал о его участии в съемках лишь во время финальных титров.

При этом подписчики обратили внимание, что по сравнению с Александром Домогаровым Катя Лель выглядит прекрасно. Вокалистка в комментариях ответила поклонникам и призвала их уважать всех знаменитостей, которые появляются на её странице. Она также отметила, что другие люди также подверженны возрастным изменениям организма.