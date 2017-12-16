Названы лучшие подарки ко дню Святого Валентина для каждого этапа отношений

Влюбленные люди по всему миру уже активно готовятся ко дню Святого Валентина, а именно подыскивают подходящие подарки для второй половинки. Эксперты назвали лучшие идеи, которые подойдут на разных этапах отношений.

По словам экспертов, если пара встречается в течение месяца, то не стоит дарить слишком дорогие или ценные подарки. На этом этапе подойдут романтические свечи, открытки или сладости. Если пара только начала вместе жить, можно подарить шелковую маску для сна или красивое нижнее белье. Если пара встречается длительное время и знает вкусы друг друга, можно преподнести хорошие парфюмы, это порадует, как мужчину, так и женщину.

Семейные пары могут порадовать свою половинку качественной уходовой косметикой, гаджетами для волос или компьютера. Также можно преподнести в качестве подарка поход в СПА-салон или массаж.