Артист Караченцов прошел очередной курс химиотерапии

Сын популярного актера Андрей Караченцов поделился, что его отец прошел еще один курс химиотерапии на данный момент он находится на отдыхе на даче. После четвертого курса химиотерапии послабее, но держится он еще более-менее, рассказал он.

Также сын Николая Караченцова поделился с прессой, что на следующей неделе состоится консилиум докторов, и будут подведены итоги лечения. Также медиками будет выбрана дальнейшая тактика лечения. Врачи отмечают, что новообразование в легком артиста постепенно уменьшается. Новообразование в легком, которое обнаружили у артиста прошло осенью, по-немногу уменьшается. И состояние его значительно улучшается.

На данный момент звезда находится под наблюдением докторов. Близкие считают, что врачебные действия правильные и они верят, что Николай скоро поправится. Перед тем, как Николай начал свое лечение, он с сыном побывал в паломничестве на Афоне, провели время в монастыре и помолились у иконы "Всецарица", которая чтится, как скорая помощница при онкологических болезнях.