Создатели пятой части "Такси" выпустили новый трейлер

Создатели пятой части легендарого фильма "Такси" выпустили свежий трейлер к картине, в которой на экраны возвращается белый Peugeot 406 V6. Найти ролик можно на просторах видеохостинга YouTube.

На просторах интернета вчера появился русский трейлер к пятой части фильма "Такси". По всей видимости, из знакомого в нем оставили только сам автомобиль, да комиссара Жибера, которого как и в предыдущих частях сыграет Бернар Фарси. Главная роль перейдет к актеру и по совместимости режиссеру картины Фрэнку Гастамбиду. Наверное, это одно из самых больших разочарований, которое ждет поклонников знаменитой комедии. По крайней мере, такое мнение выражают комментаторы ролика на YouTube.

Также известно, что в фильме фанаты больше не увидят знакомые лица Эмильена (Фредерика Дифенталя), его супруги, а также девушки Даниэля (Сама Насери). Многие уже написали в комментариях, что продюсеры совершили большую ошибку, взяв на роли других актеров, так как фильм ожидали те, кто уже смотрел предыдущие части.