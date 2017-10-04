Петербуржец получил четыре порно-Оскара

Торжественную церемонию награждения лучших мировых порноактеров провели а Лас-Вегасе 28 января этого года. Актеры фильмов для взрослых соревновали больше чем в сотне номинаций.

Главный титул "Исполнитель года" получил гражданин России Алексей Маетный. 29-летний житель Петербурга, под псевдонимом Маркус Дюпре, обошел всех своих конкурентов.

Молодого человека номинировали сразу в 22 номинациях, и в четырех он признан самым лучшим актером. На сцене он выразил слова благодарности своей супруге, которая в этот момент была в зале. Огромное спасибо моей прекрасной супруге. Она очень многое делает для меня ежедневно, - прокомментировал Алексей.

Также он поблагодарил итальянского порноактера Рокко Сиффреди. Его Маетный назвал своим учителем. Он признался, что это именно он его всему научил и привез в США. Отмечается, что это уже не первый порно-оскар россиянина. В том году он получил три номинации.