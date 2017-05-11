Мошенники обманули жителей Чебоксар от лица Ольги Бузовой

27 января в Чебоксарах мошенники обманули жителей, продавая автографы от лица Ольги Бузовой. Об этом знаменитость рассказала на своей странице в Instagram.

Телезвезда пишет, что в субботу злоумышленники через фальшивий аккаунт в социальных сетях приглашали горожан на встречу с Ольгой Бузовой в торговом центре "Мадагаскар". Она выражает сожаление по поводу того, что обманутым поклонникам пришлось прождать около трех часов в ожидании встречи, о которой сама исполнительница не была даже проинформирована. Сама Ольга Бузова в это время находилась в другом городе и готовилась к театральному спектаклю.

Артистка заявила, что буквально плачет по поводу произошедшего, ведь многие фанаты пришли повидаться с ней вместе с цветами и подарками. По её словам, она никогда не берет денег за свои подписи и фотографии. Ольга Бузова рассказала в публикации, что её юристам поручено разобраться с этой аферой и наказать организаторов-обманщиков. Она также призвала всех своих поклонников сверяться с графиком, чтобы не попасть в аналогичную ситуацию.