Юлию Михалкову из «Уральских пельменей» «сварили» в котле

Юлию Михалкову из шоу-программы команды КВН «Уральских пельменей» варили в котле. Уникальное видео из бани появилось на странице актрисы в Instagram.

Секс-символ телевизионного развлекательного шоу от команды КВН «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась со своим подписчиками новыми эмоциями, которые актриса испытала в прошедший день в загородном доме.

34-летняя звезда телевидения сняла об этом небольшое видео. В ролике, размещенном на странице в социальной сети Instagram, можно увидеть, как она сидит в котле, наполненным водой. Под чаном классическим способом горит открытый огонь. Это новая услуга «банька на огне», которая набирает популярность.

Михалкова сообщила, что с ней все в порядке, просто она после успешных концертов решила немного расслабиться в необычной обстановке и заказала подобную услугу.

Под публикацией подписчики написали актрисе разнообразные отзывы. Конечно же, большинство из них носили юмористический характер.