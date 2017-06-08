Шоумен Александр Ревва устроил семейное «цифровое голодание» в Тайланде. В настоящее время артист развлекательного жанра находится на отдыхе за границей.

Бывший актер КВН команды из Сочи Александр Ревва решил отдохнуть немного от выступлений на сцене и творческой работы, связанной с постоянным общением в социальных сетях. Резидент «Камеди-клаб» заявил, что не намерен в ближайшее время пользоваться электронными устройствами, назвав это действо «цифровым голоданием». Предварительно начинающий певец все же выложил один снимок в Instagram, где пользователи могли лицезреть его завтрак на фоне океана в курортной местности Тайланда. Именно сейчас он там проводит свое свободное время в компании спутницы певицы из Украины Светланы Лободы.

Ранее мы сообщали, что Александра Ревву сравнили с итальянским актером Адриано Челентано в новом образе в Instagram.