Меган Фокс подарила поклонникам новый снимок в алом белье

Известная актриса Меган Фокс подарила поклонникам новый снимок в нижнем белье алого цвета. Такой пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

На фотографии 31-летняя модель позирует в откровенном боди от Frederick's of Hollywood. С этим брендом Меган Фокс заключила эксклюзивный рекламный контракт. Наряд дополнили белые прозрачные чулки. Меган Фокс отметила, что публикация размещена на её микроблоге в преддверии Дня святого Валентина.

Пост знаменитости встретил оживленный интерес среди аудитории соцсети. Всего за 16 часов он сумел собрать более 396 тысяч отметок "Мне нравится". Подписчики оставили восхищенные комментарии, которые восхваляют сексуальность и привлекательность Меган Фокс, которая так скоро привела себя в былую форму после рождения третьего ребенка.