Сергея Семёнова, обвинённого в изнасиловании Шурыгиной, восстановили в университете. Молодой человек рассказал об этом в Instagram, заявив, что временное отсутствие учёбы кажется ему теперь просто длинными каникулами.

«До сих пор не верю в происходящее, если бы не эти испытания, ещё бы долго шёл к тому мировоззрению, которым живу сейчас», - написал Сергей Семёнов. Также он поблагодарил всех, кто его поддерживает и кто помог вернуться к спокойной жизни. Многие подписчики поддержали его, но некоторых возмутило то, как можно «преступников восстанавливать», как сообщает «Версия Инфо».

Большинство похвалили Сергея Семёнова за его стремления к лучшему, радуясь, что он теперь продолжит учиться в университете. По их мнению, это должно помочь открыть новые границы и новую жизнь. Некоторые, впрочем, назвали происходящее не слишком реальным, считая, что после тюремного срока восстанавливать в учёбе не должны, а также заявляя, что «шоу продолжится».