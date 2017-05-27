Внучка Любови Полищук поразила роскошным нарядом‍

Семилетняя внучка Любови Полищук Варвара поразила пользователей интернета роскошным нарядом‍, которое сделала сама из красного пледа и кошачьего поводка. Фотографию наряда юного дизайнера показал ее отец Алексей Макаров в своем Instagram.

Большинство пользователей сети, несмотря на небольшой возраст Варвары Макаровой, а ей всего семь лет, отмечают ее умение работать на публику, а также прочие таланты. Многие уверенны: она станет хорошей наследницей своей покойной бабушки Любви Полищук. Как и знаменитая актриса, Варвара уже успела исполнить несколько ролей в отечественных кинофильмах, а также выступить на сцене театра.

В последнее время Алексей Макаров стал довольно часто публиковать на своих аккаунтах в соцсетях ее фотографии. Особенно поклонников юной актрисы сразила последняя из них, где она предстала перед зрителями в вечернем плаье насыщенно красного цвета. С виду так и не скажешь, что это всего лишь полотно ткани, обвязанное шнурком. Также Варвара Макарова надела мамины каблуки, чтобы точно выглядеть как настоящая леди. Этот роскошный наряд покорил многих, поэтому фотография получила множество отметок "Нравится" в Instagram.