Настя Каменских появилась с обручальным кольцом на снимках с Потапом

Фанаты звездного дуэта практически уверенны в том, что Настя и Потап наконец поженились. Очередное фото Каменских и Потапа – это не редкость, а вот снимок, где у Каменских обручальное кольцо на пальце, вот это уже нонсенс.

Личная жизнь Насти каменских всегда была секретом. Именно это и заставляет поклонников надумывать разные истории, ища им подтверждение в интервью или фотографиях. Буквально недавно команда MOZGI, Настя, Потап, Надя Дорофеева и ее муж Дантес отправились на отдых в Майами. После чего Настя опубликовала в интернете снимок с Потапом, который вызвал немалую долю пересудов. Так как у Каменских на безымянном пальце было видно обручальное кольцо. Многим пара пришлась по душе и они оставили свои позитивные комментарии. Из непроверенных источников поступила информация, что у артистов все-таки была свадьба. Но подтверждение такой информации следует ждать от самих артистов.