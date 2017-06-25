Азиатская порноактриса покончила с прошлым и выходит замуж

В Азии 34-летняя порноактриса Сора Аой разбила сердце своей миллионной аудитории зрителей. Легендарная звезда азиатских фильмов для взрослых заявила о своей помолвке и поделилась, что ее избранник помог ей избавиться от всех беспокойств о порно-прошлом.

В Азии СМИ новость о помолвке порнозвезды преподнесли как трагедию для миллионов мужчин. На фильмах Соры Аой многие азиаты формировали свои вкусы и предпочтения, которыми они до сих пор пользуются при выборе женщин. Жители Востока узнают из сотни других актрис так полюбившуюся им Аой. Теперь же, сердце знойной актрисы занято и Азия этому событию не очень и рада.

В японской социальной сети порноактриса разместила пост, в котором сообщила о своей помолвке и поделилась информацией о женихе. В качестве будущего супруга Сора Аой выбрала себе местного диджея. Сама она отметила, что ее любимый не владеет миллионами и о нем не знает широкая публика. Однако, именно он позволил ей избавиться от прошлого и жить дальше.

В 2000-х годах порноактриса стала источником сексуальных отношений в Японии. Тогда такие фильмы были запрещены, но их все равно распространяли. В 2005 году ее имя стало вторым по популярности в Сети именем в Японии.