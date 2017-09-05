Актриса из «Гарри Поттера» пожаловалась, что ее никто не домогался

Актриса из «Гарри Поттера» Зои Уонамейкер пожаловалась, что ее никто прежде не домогался‍. Об этом 68-летняя британская артистка рассказала западным СМИ.

Актриса из Великобритании Зои Уонамейкер, ставшая всемирно известной благодаря участию в фильмах о приключениях юного волшебника Гарри Поттера, призналась, что за всю жизнь к ней никогда не приставали коллеги по работе.

68-летняя артистка даже немного расстроилась, что к ней никто не домогался в сексуальном плане. Уонамейкер отметила, что во времена своей молодости она знала, что такое происходит повсеместно, но жертвой насилия со стороны других мужчин никогда не являлась. Популярная актриса рассказала, что ее знакомая едва не стала потерпевшей в приставаниях, но это было несколько десятилетий назад.

Впрочем, Уонамейкер заметила, что не всегда разделяет особое положение и обвинения актеров Голливуда, так как подобные действия со стороны мужчин присутствуют во всех сферах жизни.