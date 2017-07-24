Гордон жестко высказался в адрес Шаляпина при родителях его новой пассии

Во время эфира программы "Мужское/Женское" телеведущий Александр Гордон жестко высказался в адрес Прохора Шаляпина, который пришел жаловаться на родителей своей возлюбленной Татьяны Гудзевой. Так, Гордон отметил, что Шаляпин напоминает ему гибрид попугая и павлина.

В очередной раз Прохор Шаляпин появился на передаче "Мужское/Женское" для того, чтобы понять, как ему быть дальше. Как оказалось, родители его избранницы Татьяны Гудзевой вовсе не в восторге от Шаляпина в качестве жениха своей дочери и запрещают ей выходить замуж. Ранее девушка бросила своего богатого жениха из США ради того, чтобы встречаться с Шаляпиным. Мать девушки отметила, что все знает о "шашнях" Прохора и не хочет, чтобы ее дочь страдала из-за такого "жениха". Также она заявила, что из-за Шаляпина у Гудзевой могут начаться проблемы в шоу-бизнесе.

Сам Шаляпин шокирован тем, что ему впервые отказывает женщина. Он отметил, что раньше мог только пальцем поманить, и к нему уже выстраивалась очередь невест. Сам Шаляпин более известен своими любовными похождениями, нежели творчеством. Так, люди до сих пор помнят его свадьбу и развод с Ларисой Копенкиной, а также обман с ДНК-тестом.

Гордон не стал заступаться за Шаляпина, отметив, что ему Прохор больше напоминает гибрид попугая и павлина. Также Гордон заявил, что такие молодые люди, как Шаляпин, больше созданы быть сыновьями, чем мужьями. Телеведущий отметил, что Прохор довольно хитер, так что "его сосиска всегда будет в тесте".