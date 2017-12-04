Тимур Батрутдинов рассказал о романе с Ольгой Бузовой

Тимур Батрутдинов прокомментировал слухи о романе с Ольгой Бузовой, с которой тот провел отдых в Таиланде. По словам юмориста, он и Бузова – «холостяки», которые в праве делать все, что им хочется.

В своем Instagram Тимур Батрутдинов указал, что его отдых в Таиланде, который с ним разделила Ольга Бузова, превратился в шоу «Холостяк». По словам юмориста, за ним и Бузовой следит вся Россия, ожидая новых подробностей развития их отношений. Однако, Батрутдинов попросил пользователей не вмешиваться в их личное пространство и позволить им самим решать свою судьбу.

Так, отметил юморист, он и Бузова – «холостяки», которые вправе делать все, что им вздумается. Более того, добавил Батрутдинов, он с Бузовой дружит уже 13 лет. Однако, отметил юморист, сейчас их дружба оказалась «на грани». Что именно подразумевал под своими словами Тимур Батрутдинов, для пользователей остается загадкой.

Ранее пользователи Сети узнали, что Бузова и Батрудинов отдыхают в Таиланде. Звезды активно делятся фотографиями в своих Instagram-аккаунтах, активно комментируют записи друг друга и лишь подогревают слухи о романе.