Виктория Бекхэм насмешила фанатов «жабьими лапками» в Vogue

Модель, дизайнер и супруга знаменитого футболиста Виктория Бекхэм перестаралась и рассмешила фанатов нелепой позой с «жабьими лапкам» в новой фотосессии для испанского Vogue.





Несмотря на то, что журнал поступит в продажу только в феврале, Виктория поделилась некоторыми снимками со своими подписчиками в Instagram. Такие издания как Vogue славятся неординарным подходам к фотосетам, но для Бекхэм они явно выбрали не ту атмосферу. Модель иногда позировала на фоне произведений классической живописи, а все кадры получили тёмные цвета.



Одно фото очень позабавило фанатов, и среди множества восхваляющих женщину комментариев часто появляются замечания о чрезмерной нелепости позы: «Я не могу перестать смеяться», «Меня терзают сомнения касательно её лодыжки», «Жабьи лапки. Ты хочешь сказать, что жабы тоже могут носить твои платья?», «Новая поза для вечеринок», «Очень естественно, да», «Тебе там удобно?», «Это больше, чем просто смешно». Хотя некоторым фанам было не до смеха и они посчитали, что Виктория совершила ошибку, снявшись в этом образе. «В этом нет классики», «Извини, но это вовсе не привлекательно», - пишут они.