Лена Миро подозревает во лжи популярную девушку-инвалида

Блогер Лена Миро, популярная своими скандалами, обрушилась с обвинениями во лжи на девушку-инвалида Ксению Безуглову, которая стала популярной персоной в Сети.





В своём блоге Лена Миро пишет, что поведение Ксении кажется ей неправдоподобным, её отвращает активность и жизнерадостность девушки. Ведь, по мнению Миро, так обездвиженные люди себя не ведут. «Версия Инфо» напоминает, что Ксения, вынашивая первого ребёнка, попала в трагическую аварию, лишившую девушку возможности ходить.



Такой факт разозлил блогера, которая считает отношения инвалида и полноценного мужчины аморальными. Лена Миро поставила под вопрос моральные ценности супруга Ксении за то, что он «тыкал в неё и заставлял рожать». Действительно, у пары родилось ещё два ребёнка, после чего Ксения стала популярной в Instagram. Пользователи соцсетей посоветовали Ксении не обращать на скандалистку внимание.