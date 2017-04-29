Ведущий детского шоу выругался матом в эфире

Американский актер Сэм Рокуэлл выругался матом в рамках шоу Saturday Night Live, где он играл ведущего детской программы. Курьезный эпизод из эфира телеканала NBC разместили на Youtube.

Сэм Рокуэл примерил на себя пародийный образ телеведущего в шоу для детей под названием "Наука - это здорово". По сценарию он должен был объяснить детям, которых играли взрослые актеры, процесс смешивания воды с оливковым маслом. Дети же, в свою очередь, показаны подчеркнуто глупыми и не понимающими элементарных вещей.

Ведущий демонстрировал злость и раздражение после каждого неправильного утверждения, однако в какой-то момент Сэм Рокуэлл не сдержался и нецензурно поразился глупости детских персонажей. Он моментально оправдался, а бранное слово вырезали из звуковой дорожки программы. Артисты обыграли этот момент и продолжили сюжет.