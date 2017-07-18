Шурыгина возмущена поступком Малахова, который пригласил ее обидчика в эфир

Диана Шурыгина возмущена поступком Андрея Малахова, который пригласил ее обидчика к себе на шоу в «Прямой эфир». Для нее это вдвойне обидно, ведь телеведущий, казалось бы, так искренне поддерживал ее, однако теперь предал ее, найдя для шоу нового героя.

Жертва изнасилования Диана Шурыгина возмущена поступком российского телеведущего Андрея Малахова, который так рьяно выступал в ее защиту. В прошлом году история с ее изнасилованием разнеслась по всему интернету, а сам Малахов неплохо прославился благодаря тому, что Шурыгина участвовала в его передаче «Пусть говорят». Тогда в последних выпусках ведущий заступался за молодую особу, делая упор на то, что она жертва истории.

Тем не менее, прошло немного времени, и Андрей Малахов нашел себе нового персонажа, с которым будет делать эфир. К возмущению Дианы Шурыгиной, им стал Сергей Семенов, который накануне досрочно был отпущен из тюрьмы. Оставшиеся два года из его срока он будет отбывать условно. Практически сразу после освобождения он был приглашен на шоу «Прямой эфир». Выпуски с ним уже сегодня появятся на каналах отечественного телевидения.

Свои чувства по поводу происходящего молодая особа, которая также стала звездой благодаря телеведущему, высказала в сети. Она назвала поступок съемочной группы передачи противозаконным, ведь Семенова посадили по решению суда, а не по ее прихоти. Кроме того, она подметила, что такими действиями «Прямой эфир» наталкивает на мысль, что теперь в России преступники могут спокойно «насиловать несовершеннолетних» и не нести за это наказания, а позже еще и прославиться благодаря этому.

Накануне в своем Telegram-канале Диана Шурыгина отвечала на вопрос подписчиков о том, общается ли она с Андреем Малаховым. По ее словам, последний раз она разговаривала с ним после свадьбы, однако регулярно они не общаются.