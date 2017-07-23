Ходченкова продемонстрировала подписчикам фото без утреннего макияжа

34-летняя актриса Светлана Ходченкова выложила в Сеть утреннюю фотографию без макияжа. Такой снимок она продемонстрировала подписчикам в Instagram.

Таким образом россиянка присоединилась к негласному флеш-мобу знаменитостей, которые продемонстрировали свое лицо без косметики. На опубликованном фото можно заметить естесственную красоту звезды, которую не портят даже несколько спутанные влажные волосы. Солнечный свет хорошо освещает её лицо во время бодрого селфи, сделанного в кровати.

Пользователи социальной сети в большинстве своём похвалили Светлану Ходченкову за смелость и отметили её внешний вид, который остаётся привлекательным, несмотря на возраст. Многие комментаторы отметили, что актрисе вполне можно выходить на публику и без мейк-апа.