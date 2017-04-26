Известная телеведущая Ольга Бузова поддержала новый тренд Сети «грудь сбоку». На ее страничке в Instagram уже появились первые модные снимки.

31-летняя начинающая певица и представительница российского шоу-бизнеса Ольга Бузова решила не отставать от модных тенденций западного мира. Сейчас в тренде находятся фотографии, на которых видно привлекательное тело знаменитости только сбоку. Для верности его снабжают специальным тэгом, в переводе означающего «грудь сбоку».

Во всемирной паутине даже появился отдельный ресурс, где создается совместное портфолио из подобных гламурных фоторабот. Его смысл сводиться к тому, чтобы в безупречной и привлекательной, но, вместе с тем, не развратной позе показать все достоинства фигуры модели.

В социальных сетях пользуются большой популярностью изображения признанных фотомоделей Эмили Ратаковски и Эбигейл Рэтчфорд. Сегодня похожий образ примерила на себя и хедлайнер «Дома-2» Ольга Бузова.