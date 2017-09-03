Иван Барзиков: Утро должно начинаться с секса

15 января экс-участник телепроекта "Дом-2" Иван Барзиков поделился мыслями, что утро должно начинаться с секса. Такую позицию он выразил через видеообращение в своём блоге в Instagram.

Блогер сообщил подписчикам своё мнение относительно хорошего начала рабочего дня, сидя в салоне своего автомобиля. Он рассказал, что сам предпочитает поднять бодрость духа после утреннего пробуждения не чашкой кофе, а стратным половым актом. После этого Иван Барзиков поинтересовался у своей аудитории, как они начинают свои дни.

Большинство комментаторов разделили предпочтения автора публикации о бодрящем утреннем сексе. Пользователи социальной сети поставили ему более 5 тысяч положительных отметок.

Ранее стало известно о разрыве Ивана Барзикова и Лизы Полыгаловой всего через несколько дней после воссоединения. Теперь бывшие возлюбленные удалили все совместные снимки из интернет-сообществ.