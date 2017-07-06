СМИ сообщили, когда Костенко и Тарасов сыграют свадьбу

Источник в СМИ сообщил, на когда известный футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко назначили день свадьбы. Недавно стало известно, что пара официально зарегистрировала свои отношения в Кутузовском ЗАГСе Москвы.

Стало известно о планах Тарасова и Костенко в отношении их предстоящей свадьбы. Сообщается, что торжество запланировано на конец этого месяца. Богатый футболист обещает закатить для любимой большой пир, несмотря на то, что в отношении него уже давно ходят слухи о скупости. Их наряды на свадьбе будут вполне себе обычными, разве что кого-то может поразить их ценовая категория. Банкет будет проходить в ресторане The Ritz-Carlton в Москве, однако количество гостей ограничено до 150.

Может показаться, что для такого события не хватает нотки какой-то неожиданности и оригинальности, однако Анастасия Костенко делится, что хочет придерживаться традиций для этого мероприятия. Как бы там ни было, лишь только на украшение зала и лестниц паре придется потратить порядка четырех миллионов рублей, так что можно представить, насколько торжественно все будет проходить.