Алена Водонаева обнажилась для обложки февральского номера "Maxim"

Алена Водонаева, модель из Тюмени, в третий раз обнажилась для обложки февральского номера журнала "Maxim". Об этом знаменитость объявила на своей странице в Instagram.

Фотомодель рассказала, что пока она отдыхает на куротном Бали, желающие могут оценить её прекрасное тело в следующем выпуске мужского журнала. Согласно снимку, Алена Водонаева позировала голой и абсолютно открыто. Специалисты издания эротично скроют её грудь за поверхностью запотевшего стекла, к которому красавица прижалась.

Подписчики Алены Водонаевой с интересом ожидают выхода "Maxim" в феврале. Их заинтриговала обложка. Комментаторы считают, что это уровень, на порядок выше домашних фотографий в купальнике или нижнем белье.