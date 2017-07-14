Стас Пьеха бросил наркотики и влез в долги

Известный российский исполнитель Стас Пьеха признался, что самостоятельно бросил наркотики. Теперь у певца образовался немаленький денежный долг.

37-летний уроженец Санкт-Петербурга рассказал прессе о своей бывшей привязанности к наркотическим веществам, и о том, как он избавился от целого ряда опасных вредных привычек.

Сын Илоны Броневицкой не скрывал ранее, что употреблял ряд запрещенных препаратов. По его словам, жизнь в ночных клубах во времена его юности развращала, чем немало насолил своим ближайшим родственникам. Однако в какой-то момент он понял, что это путь саморазрушения и решил вовремя остановиться и заняться собой.

Также Стасу Пьехе удалось остановить еще одно вредное пристрастие к алкоголю. В настоящее время он вообще не пьет на протяжении трех лет.

Сегодня певец заведует одной из московских клиник от наркозависимости, и пытается через свой негативный опыт помочь остальным людям. Пьеха признался, что имеет некоторые денежные долги, так как решился взять ипотечный кредит для загородного дома. В нем он намеревается поселить своего сына.