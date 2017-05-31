Ирина Дубцова предложила фанатам обсуждать ее формы, а не сына

Популярная артистка Ирина Дубцова опубликовала фотоснимок, на котором запечатлена в откровенном купальнике. Она предложила фанатам лучше обсуждать ее формы, нежели доходы ее семьи и ее ребенка.

Вчера на своей страничке в социальных сетях Ирина Дубцова похвасталась перед подписчиками черно-белым фото, на котором она в достаточно эротичном купальнике продемонстрировала свои женские прелести. В посте певица предложила обсуждать ее грудь, а не ее сына, его прическу и семейные доходы и расходы.

Всего за несколько часов публикация набрала больше 20 тысяч лайков и больше полутысячи комментариев. В них поклонники поддержали Ирину Дубцову в ее стремлении с юмором ответить на негатив. "Ирина вы крутая", "Чувство юмора на высоте, яркая внешность, и харизмы через край", "Сын чудесный", "На завистников плевать с высокой горы"- комментировали пользователи. Главной целью публикации поста послужило то, что за последнее время публика стала часто критиковать ее сына.

Очень много негативных отзывов вызвал фотоснимок, который звезда выложила со своим сыном на отдыхе в Таиланде. Ранее стало известно, что Дубцова и Руденко получили «Золотые граммофоны» за песню о своей любви.