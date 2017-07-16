Дмитрий Маликов рассказал какую заразу подцепил в Питере

Кумир миллионов 90-х годов русский артист Дмитрий Маликов поделился с фанатами на своей страничке в социальных сетях, что "заразился" чем-то в Питере.

Он записал видеобращение поклонникам, на котором он предстал с рисунками на лице. Певец рассказал, что после того как "заразился", ему стало на все плевать и попросил фанатов посоветовать сильное лекарство перед его выступлением.

"Подцепил какую-то заразу в Петербурге. Может быть вирус, или погода подвела" - прокомментировал Дмитрий. Он отметил, что стал постоянно хотеть есть бургеры и стал говорить "Эщкере!". Как выяснилось, таким образом Дмитрий Маликов попытался высмеять образ Ивана Дремена, который зачитает рэп под ником Face. Кто-то из фанатав выразил мнение, что шутка не смешная, и пародия не удачная. Однако есть такие, кто поддержал певца, его шутка им понравилась и вызвала положительные эмоции. "По вашему это смешно? да за такое руки оторвать", "Куда ты лезешь дед, не позорь себя", "Видео топовое так держать"- и другие комментарии оставляли поклонники.