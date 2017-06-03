Бузова написала стихотворение про Тарасова и Костенко

Звезда телеэкранов Ольга Бузова написала стихотворение про Дмитрия Тарасова и Анастасию Костенко. Она сожалеет, что бывший муж женился на модели.

Скандальная история с расставанием звездной пары из России дала новое продолжение. Певица и телеведущая Ольга Бузова не может забыть разрыв отношений с футболистом сборной России Дмитрием Тарасовым. Он не так давно нашел новую любовь и накануне сыграл пышную свадьбу с фотомоделью Анастасией Костенко.

О своих чувствах Бузова решила рассказать прямо в эфире популярного скандального телешоу «Дом-2».

Известно, что знаменитость приготовила к эфиру стихотворение собственного сочинения. Понятно, что оно будет посвящено прошедшему событию и недвусмысленно намекает в нем на романтические отношения Тарасова и Костенко.

Напомним, что 31-летняя Ольга Бузова продолжает вести программу на ТНТ, а также увлеклась песенной карьерой и дала уже несколько концертов.