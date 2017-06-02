Анастасия Заворотнюк трогательно поздравила дочь с Днём рождения

Актриса Анастасия Заворотнюк решила публично поздравить свою дочь Анну с 22-летием и сделала это в Instagram.





В блоге Заворотнюк опубликовала коллаж из самых популярных совместных снимков с дочерью и подкрепила его трогательным текстом. В нём Анастасия удивляется, что столько времени прошло, как одним днём, и ещё дочь уже не маленькая. Актриса упомянула обо всех качествах Ани: со слов мамы, она добрая, нежная, талантливая, чуткая, осознанно и рассудительно принимает решения и умеет любить и дружить, сохраняя гармонию.



Поклонники артистки присоединились к пожеланиям, в очередной раз отметив значительный вклад, который Анастасия привнесла в становление дочери. «Версия Инфо» напоминает, что Анна с 16 лет появляется на экранах страны и ведёт активную жизнь в социальных сетях. Люди до сих пор не верят, что знаменитая фамилия не сыграла в этом свою роль, обвиняя Анастасию в пиаре собственной дочери.