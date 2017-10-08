Эмилия Ратаковски предстала перед поклонниками полностью обнаженной

Британская модель Эмилия Ратаковски продемонстрировала поклонникам фотографии, на которых запечатлена полностью обнаженной. Снимок с откровенной фотосессии она разместили в Instagram.

Как сообщает издание VistaNews, работа выполнена в жанре воссоздания сюжета картины "Рождение Венеры". Абсолютно голая Эмилия Ратаковски прикрывает интимные зоны тела своими руками и волосами. Съёмка проводилась на фоне природы горного ландшафта.

Подписчики британской знаменитости всего за несколько минут оставили более 35 тысяч положительных отметок под фотографией. В комментариях они выразили свое восхищение смелостью и красотой Элии Ратаковски. В частности, отдельной похвалы удостоилась её идеальная фигура.