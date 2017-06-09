Темнокожая Барби вновь вновь вернула свою славу

По венам молодой модели Даки бежит австралийская и суданская кровь. Прославилась юная модель благодаря своей внешней красоте, которая делает ее схожей с популярной куклой Барби. Но дорога к популярности была для нее совсем не легкой.

Прежде, чем заслужить славу, девушка была вынуждена пройти через гонения в социальных сетях, а также смерть близкой для нее подруги. Именно кончина 47-летней ведущей Шарлотты вынудила начинающую модель вернуться на подиум с новыми целями и силами.

Сначала карьера девушки развивалась довольно быстро - она стала желанной для ведущих домов моды, с нею налаживали связь, с удовольствием приглашали на фотоссесии. Но у славы нашлась и темная сторона. Она внезапно стала объектом расистских гонений, в социальных сетях так называемыми наследниками «ку-клукс-клана». Под давлением все нарастающего негатива по отношению к себе, модель была вынуждена уйти с подиума на долгих два года. А для модельной карьеры это практически вечность. Но с наступлением 2014-го года период изоляции подошел к концу. Пережив смерть своей наставницы и хорошей подруги, Даки решила, что пришел час вновь заявить миру о себе.

Девушка возвратилась в Нью-Йорк и заново стала моделью. Она сейчас очень счастлива и не намерена обижаться на то, что ее называют Барби.