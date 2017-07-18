Виктория Лопырёва стала просить украшения у Николая Баскова

Невеста популярного российского исполнителя Николая Баскова намекнула ему на дорогостоящий подарок. Виктория Лопырёва написала всего лишь фразу «ты не сможешь сказать мне нет» и показала ряд украшений, чем удивила фанатов.

Поведение Лопырёвой в последнее время часто обсуждается в СМИ. Недавно её взломали, а теперь девушка стала просить украшения у своего жениха Николая Баскова. Пара должна пожениться этим летом в присутствии главы Чечни Рамзана Кадырова. Они редко видятся из-за постоянных гастролей, но Лопырёва не забывает, что она – известная российская модель, а также посол ЧМ-2018 по футболу. Она написала всего лишь фразу «ты не сможешь сказать мне нет», а поклонники сразу же поняли, что это адресовано Николаю Баскову.

В основном они пришли к мнению, что после свадьбы Лопырёва отберёт всё имущество у известного певца. «Вика, ты ещё не вышла даже замуж, а уже так просишь драгоценности, успокойся», - написала одна из подписчиц. А сама Лопырёва хотела просто прорекламировать магазин украшений.