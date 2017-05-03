Тимур Батрутдинов променял роскошные формы на "нулёвочку" Ольги Бузовой

Пока Ольга Бузова отдыхает в Пхукете, поклонники уже создали историю о её романе с Тимуром Батрутдиновым. После этого российский актёр решил опровергнуть слухи, но певица ему помешала.

Поклонников смутили также слова Батрутдинова, который говорил, что любит роскошные формы у девушек, а Бузову снова стали обвинять в «нулёвочке». Именно такой размер груди у певицы на данный момент, считают поклонники. Стоит отметить, что российский актёр и певица вместе отправились отдыхать на Пхукет. Кроме того, 39-летний Батрутдинов никогда не был женат, и все попытки начать отношения заканчивались провалом.

Так было и после шоу «Холостяк», где он выбрал себе невесту с роскошными формами, но после шоу они расстались. Теперь актёр проводит время с «нулёвочкой» Ольги Бузовой, на что обратили внимание поклонники. «Тимурчик, беги пока не поздно, она же плоская и Тарасова кинула», - написала одна из фанаток актёра. К ней сразу же присоединились десятки других пользователей.