Алена Хмельницкая в день своего 47-летия показала поклонникам шпагат в купальнике

Актриса Алена Хмельницкая в своем Instagram в день своего 47-летия опубликовала фотографию с отдыха. На ней Хмельницкая показала шпагат и без стеснений продемонстрировала фигуру в купальнике.

Алена Хмельницкая опубликовала фотографию, на которой она села на шпагат. Снимок актриса сделала на Гоа, где сейчас отдыхает. На фоне песчаного пляжа и соломенных зонтиков от солнца Хмельницкая без стеснения показала фигуру в купальнике и продемонстрировала пользователям жизнерадостную улыбку.

В описании Хмельницкая поблагодарила своих родителей, дочь, любимого человека и друзей. Она отметила, что все ее близкие всегда поддерживают ее и радуются ее успехам. Также она поблагодарила пользователей, прокомментировавших ее запись за обратную связь.

В комментариях Хмельницкую похвалили за искренность, жизнелюбие и открытость. Пользователи отметили, что немногие звезды показывают свою фигуру без ретуши и обработки.

Более того, в 47 лет актрисе, как заявили комментаторы, нечего стесняться и есть, чем гордиться. Пользователи поздравили Алену Хмельницкую с Днем Рождения, пожелали ей здоровья и радостей. По мнению комментаторов, сейчас такие искренние и добрые звезды редко встречаются на просторах Сети.