"Зверское нападение": На Бали Анну Семенович крокодил укусил за попу

Знаменитая исполнительница Анна Семенович рассказала о том, что на Бали на нее напал крокодил. По ее словам, нападение произошло в бассейне.

На своей странице в социальной сети Анна Семенович рассказала, что во время отдыха на Бали на нее напал крокодил. По словам певицы, она спокойно плавала в бассейне, когда вдруг кто-то попытался "цапнуть" ее за попу. Испугавшись, Семенович с визгом выскочила из бассейна, оглушив при этом своих друзей и соседей. Исполнительница также отметила, что в результате данного инцидента никто не пострадал, слух к соседям вскоре обещал вернуться, пошутила Семенович.

К слову, певица не стала уточнять размер животного, которое на нее "зверски" напало. Оказалось, что крокодил был довольно маленьким и жизни Семенович ничего не угрожало.

В комментариях подписчики отметили, что это был вовсе не крокодил, а маленький варан. Другие же отметили, все равно, крокодил это или варан, неприятно, когда кто-то пытается тебя укусить. Многих также заинтересовал вопрос, как прокомментировали данную ситуацию в администрации отеля.