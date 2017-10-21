Критики из США выбрали лучший фильм 2017 года

Накануне в США прошло вручение премии Critics Choice Movie Awards. На роль лучшего фильма 2017 года была выбрана лента «Форма воды» от режиссера Гильермо дель Торо. Сам автор по решению критиков удостоился звания лучшего режиссера прошедшего года.

О результатах прошедшей премии «Выбор критиков» сообщает агентство USA Today. Оно опубликовало статью, в которой говорилось о главных награждениях. Так, жюри постановило, что лучшим фильмом 2017 по праву теперь может называться «Форма воды» Гильермо дель Торо. Это трогательная картина о любви двух личностей, которые не могут быть вместе. Главные герои фильма – немая девушка парень-амфибия, который находится в заточении лаборатории. Фильм выполнен в жанрах драма, фантастика.

Дель Торо не скрывает, что сюжет картины схож с выпущенной в 1950-х годах кинолентой «Тварь из Черной лагуны». Тем не менее, она не является плагиатом и заслуженно получила свою награду.